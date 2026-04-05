<p><em>ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ</em></p>.<p>ಬಿಡದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿಯತ್ತ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿದು ಹೋಗವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೇಕು ಎಂದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p>ಕೆಲ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಜತೆಗೆ ವಡೆ, ಚಿತ್ರನ್ನಾ, ಪಲಾವ್, ಪುಳಿಯೊಗರೆ, ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಪೂರಿ, ದೋಸೆ ಇಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಸೌದೆ ಒಲೆ ಕಡೆ ಒಲವು: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಕಾಣದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಒಲೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವದರ್ಶಿನಿ, ಗುರು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್, ರೇಣುಕಾಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು. ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಕೇಶ್.</p>.<p>ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-14-1471470323</p>