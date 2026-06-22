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ಬಿಡದಿ |ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಕೈ ಬಿಡಿ: ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 18:13 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 18:13 IST
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ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ರೈತರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
protestRamnagar

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