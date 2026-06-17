<p><strong>ರಾಮನಗರ:</strong> ‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿ.ಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ?’ ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿಯ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು? ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿ.ಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಲ ಬಂದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಮ್ಮವರಿಗೇ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರೆಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿ.ಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p><p><strong>ಎಚ್ಡಿಕೆ ಕೂಸು: </strong></p><p>‘ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಸು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ರೈತರಿಗೆ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ನಾನು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಸಹ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 50–50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ 45–55 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಹಾರದ ಬದಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ರೈತರು ಪಾಲುದಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಡಿಕೆಶಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕದಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ ಎಂದು ರೈತರೇ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು’ ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p><p><strong>ಕೃಷಿಗೆ ಕೆಂಪುವಲಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ:</strong></p><p>‘ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2006ರಲ್ಲೇ ಕೆಂಪುವಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೋಬಳಿಯ ಇತರೆಡೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಳೆದು ಲೇಔಟ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಂಪುವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇತ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಎಸ್.ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದಾರು ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವು. ಇದೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣ. ಅವರು ಕೆಂಪುವಲಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ರೈತಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿವವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><h3>‘ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ವೈ’</h3><p>‘ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯನ್ನು ಕೆಐಡಿಬಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದರು. ಅದದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾನು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದೆ. ಆಗ ಸ್ಥಳಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಹ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ವಿರೋಧಿಸದೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಮುಖಂಡ ರುದ್ರೇಶ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತೇ ಸಿ.ಎಂ ಮಾತಿನಂತಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹90 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೇನೆ. ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವಾದಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವ ಯೋಗತ್ಯೆ ಇದೆ?’ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><h3>‘ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಯಾಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ?’</h3><p>‘ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುವುದಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಇವರು ಡಿಕೆಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರು. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು? ಈಗ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಶೋಕ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>