ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್| ಡಿಕೆಶಿ ಸಿ.ಎಂ ಆದಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಕೆಐಡಿಬಿಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ವೈ; ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:05 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Politicsbidadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT