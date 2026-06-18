ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
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RamanagaraPoliticsprotestJDShd-kumaraswamy
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