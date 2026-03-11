ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಬಿಸಿಲಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 5ರಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಹೂವಿನ ತೇರು, 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಹುಲಿವಾಹನೋತ್ಸವ, ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಯಳವಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೊಂಡಸೌದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೇವತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಣ ಬಿರುಸು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾರೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೇರಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರು ಸಿಡಿ ಆಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮುತ್ತಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ದೇವರನ್ನು ಕರಗದ ಮನೆಗೆ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>