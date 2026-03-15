<p>ಒಡಿಶಾ ‘ಕೈ’ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚ ಆಮಿಷ: ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ</p><p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p><p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಹಾಗೂ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ’ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭಾನುವಾರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು, ಸಿಮಾಚಲ್ ಮೊಕುದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಪೈಕಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಳಿದಿಬ್ಬರ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ನಡೆದಿದ್ದೇನು?:</strong> ‘ಸುರೇಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 401 ಮತ್ತು 402ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದರು. ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಮಹಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ ಗಾಣಕಲ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಶಾಸಕ ಮಂಗೂ ಕಿಲ್ಲೊ ಎಂಬುವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ:</strong> ‘ಉಪಾಹಾರದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ತೋರಿಸಿ, ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದನ್ನು ಶಾಸಕ ಮಂಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು’ ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಂದರು. ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದೆವು. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಏನೇನೊ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಲು ಮುಂದಾದರು’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಆಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಇತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆವು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p> .<div><blockquote>ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಳಿದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ – </blockquote><span class="attribution"> ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ</span></div>.<div><blockquote>ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದ ಒಡಿಶಾದ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ </blockquote><span class="attribution">– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ ಗಾಣಕಲ್, ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>. <p><strong>ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶ</strong></p><p>‘ಉಪಾಹಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ವಶಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ನನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುರ್ಕೆಲಾದ ಉದಿತ್ನಗರ ಶಾಖೆಯ ವಿಳಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ</strong></p><p>ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದ ಸುರೇಶ್ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಸಿಮಾಚಲ್ ಮೊಕುದ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p><strong>ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ?</strong></p><p>‘ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆಮಿಷ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಒಡಿಶಾಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>‘ಸಿ.ಎಂ ಆಪ್ತನಿಂದ ಆಮಿಷ’</strong></p><p>ಘಟನೆ ಕುರಿತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಡಿಶಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಶಂಕರ್ ಉಲಾಖ, ‘ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ</strong></p><p>ಘಟನೆಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ 8 ಶಾಸಕರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೋಮವಾರವೇ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಡಿಶಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.