ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನ ಆರೋಪ:ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದ ‘ಕೈ’ ಮುಖಂಡರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:14 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:14 IST
ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಳಿದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ –
ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಗ್ರಾಹಕರ‌ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಂಚದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದ ಒಡಿಶಾದ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ
– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ ಗಾಣಕಲ್, ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
