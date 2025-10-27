ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:09 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:09 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರುವ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
