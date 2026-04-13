ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸೋಮವಾರ (ಏ.13) ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 19 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 141 ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟಿ.ವಿ. ಗಿರೀಶ್, ಜೆ.ಟಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಭು, ಎಸ್.ಬಿ. ಧನಂಜಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಎನ್.ಸಿದ್ದರಾಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂ.ವಿ. ವಸಂತಮ್ಮ, ವೈ.ಕೆ. ಶಶಿಕಲಾ, ಎ.ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಖಾನ್, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಟಿ.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್, ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಪಿ.ಆರ್. ಕವಿತಾ, ಎಚ್.ಡಿ.ಶ್ರೀಧರ, ಎಂ.ಎನ್.ಹೇಮಾ ಅಂತಿಮ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಸತೀಶ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>