ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕರಡಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ದೃಢ

ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಕರಡಿಗೆ ರೇಬಿಸ್!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ರಾಮನಗರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ದುಂಡು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕರಡಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

'ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕರಡಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಮಾರನೇಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕರಡಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಲ್ಲೇಶ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಕರಡಿಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕರಡಿಗಳು ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಚಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕರಡಿಯೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ರೇಬಿಸ್ ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೆಣೆಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರಡಿ