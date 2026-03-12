ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ BLO ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ರಾಮನಗರ): ‘ನಿ</strong>ಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು (ಟಿ.ಸಿ) ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿ...’</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಿಸದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು.</p>.<p>ಕಣ್ವ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು, ‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ, ರೈತ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ದನಿಗೂಡಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:</strong> ಏಳೂ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು, ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರೊಳಗೆ ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಟಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೊಡಿಕೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ, ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ಸಂತೆಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಸಂತೆಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><blockquote>ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಇವರ್ಯಾರು?</blockquote><span class="attribution"> ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ? ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಅಪೂರ್ವ ಸಿ.ಎಂ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ</span></div>.<h2> ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪದೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? </h2>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಓದಲಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪದೆ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?’ ಎಂದು ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>