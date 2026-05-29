ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ನಗರದ ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಂಬದ ರಾಯನಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ, ಎಳನೀರಿನ ತಂಪು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಹಾಕಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಅರ್ಚಕ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಡಿಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತೋರಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಿಡಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-14-533614013