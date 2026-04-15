ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟಿ.ವಿ. ಗಿರೀಶ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ 71 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 60 ಮತ್ತು ಜೆ.ಟಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 5 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಅಂಬಿಕಾ, ಕೆಂಪರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್.ಸತೀಶ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಎಸ್.ಬಿ. ಧನಂಜಯ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಧರ್ಮೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ (ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವಸಂತಮ್ಮ (ಖಜಾಂಚಿ)</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಹೇಶ್, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಆರಿಷ್ ಖಾನ್, ಎಚ್.ಡಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>