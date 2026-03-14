ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ₹11 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ:</strong> ಬಮೂಲ್ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ₹1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11.13 ಕೋಟಿ ಹಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಡೀ ಬಮೂಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಒಳಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರ ಖಾತಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಮೂಲ್ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದೆರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ರಂಗನಾಥ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲುವೇಗೌಡ, ವಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರು, ಸುಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಮೂಲ್ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>