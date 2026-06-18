ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 'ನಮನ' ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ‘ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಂ. ಶಂಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಮನ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯುವಜನಾಂಗ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಾರ ಅಕ್ಕೂರು ರಮೇಶ್, ಕಲಾವಿದರಾದ ಚಕ್ಕೆರೆ ಲೋಕೇಶ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ನಮನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ತತ್ವಪದ, ರಂಗಗೀತೆ ಗಾಯನ, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದವು. ಕಲಾವಿದ ಮಹೇಶ್ ಮೌರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಿ.ಪಿ.ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಬಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-14-1972973293</p>