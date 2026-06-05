ಕೊಳೆತ ಮಾವಿನ ರಾಶಿ ತೆರವು

<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ನಗರದ ಕುಡಿನೀರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದ ಕೊಳೆತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ ಕೊಳೆತ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ.3 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕೊಳೆತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಕೊಳೆತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-14-1455580154</p>