ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಸಿ ವಿತರಣೆ

<p>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ನಗರದ ಬಡಾಮಕಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀನಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ, ಬ್ರೈನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ‘ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಬೆಳಸಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಜನರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಶುದ್ಧಗಾಳಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ಗೌಡ, ‘ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಕಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಸಿಡಿಪಿಒ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎ.ಸಿ.ವೀರೇಗೌಡ, ಮತೀನ್, ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಬಿ.ಪಿ.ಸುರೇಶ್, ರಾಂಪುರ ರಾಮಚಂದ್ರ, ವಕೀಲ ಶಿವರಾಜೇಗೌಡ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹರೀಶ್, ಅಶೋಕ್, ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗೇಶ್ಗೌಡ, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ಇಮ್ರಾನ್, ಅಫೀಸ್, ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನುಶ್ರತ್, ಹನುಮಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-14-1127429733</p>