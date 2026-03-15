ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ‘ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು: ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ರಾಮನಗರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 'ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು: ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ' ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತ (ಕರಕುಶಲ) ಎಸ್.ಸಿ. ದೇವರಮನಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾನಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ವಿ.ಪಿ. ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ಯ ನಂಜರಾಜ್ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ನೀಲಸಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 'ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ' ಕುರಿತು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಟಿಸನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಇಒ ಶಹೆದಾ ನೂರಿ ಅವರು 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವರು.

ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 'ಬೊಂಬೆಗಳ ನೂತನ ಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು' ಕುರಿತು, ಶಿಲ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಂ. ಭೂಪತಿ ಅವರು 'ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಘಟದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೊಂಬೆಗಳು' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

ಮುನಿಯಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿಯ ಶ್ರೀ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು 'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ' ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸುವರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.