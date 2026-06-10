ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು, ನಾಳೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RamanagaraKarnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT