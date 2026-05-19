ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: 'ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಠ ಆಳುವವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಠ. ರಾಜಕಾರಣ ಕೊಂಚವೂ ಸೋಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದದ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಸವಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜೋಗಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರದು ರಾಜಕಾರಣ ಪರಂಪರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೀಠ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಠ ಸಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಜೋಗಪ್ಪಗಳು ಕಾಲಬೈರವನ ಮಕ್ಕಳು.ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ತಲೆಗೇರಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಎಂದರು. ರಾಮನಗರ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೌಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗುರೂಜಿ, ಹಾಸನ ಮಠದ ಶಂಭೂನಾಥ ಶ್ರೀ, ನಾರಾಯಣ ಧಾಮದ ಸಾಯಿಕೀರ್ತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಡ್ಯದ ಸಂಕೀರ್ತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇವೂರು ಮಠದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಜಯಮುತ್ತು, ಚಕ್ಕೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ, ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ರಾಂಪುರ ಧರಣೇಶ್, ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ರಾಧಿಕಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಗೌಡ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ.ಬಿ. ಬಾಬು, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೋಗಪ್ಪಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>