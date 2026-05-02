ಅಹಿಂಸೆ ಸಂದೇಶ ಪಾಲಿಸಿ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸೆ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ.ಇಒ ಸಂದೀಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಇಒ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಜು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರಾಜು, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ವೀರೇಶ್, ಶಶಾಂಕ್, ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶೇಖರ್ ಅಕ್ಕೂರು, ಜೈಪ್ರಕಾಶ್, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಭರತ್, ಚಕ್ಕೆರೆ ಲೋಕೇಶ್, ಸಿದ್ದರಾಮು, ಕೋಡಂಬಳಿ ಹನುಮಂತು, ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಸಂಕಲಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-14-1241879154</p>