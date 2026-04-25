ರಾಜ್‌ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಪ್ರೇಮದ ಜತೆಗೆ ದಾನಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಎಲೇಕೇರಿ ರವೀಶ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಯು.ಪಿ.ಧರಣೀಶ್, ಬಿ.ಸಿ.ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಮರಿಅಂಕೇಗೌಡ, ಬೀರೇಶ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ, ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರವಿ, ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ರಮೇಶ್, ಅವಿನಾಶ್, ನಿಂಗೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮಾಲೂರು ಗಂಗರಾಜು, ರಾಜು ವಿಠಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಮೋಳೆದೊಡ್ಡಿ, ಚೌ.ಪು.ಸ್ವಾಮಿ, ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-14-470431562</p>