ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಲಿ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: 'ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಮುಕುಂದರಾವ್ ಲೋಕಂಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಲ್ನ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ' ಬೆಟ್ಟ,ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಕೆಂಗಲ್ ಬಳಿಯ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಆರಣ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎಲ್. ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವನ ಬದುಕು ನಿಂತಿರುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದರು. ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕ್, ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>