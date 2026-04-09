ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶುರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಬಡ ರೈತರ ಭೂ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ 'ನನ್ನ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು' ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೂ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂ ದಾಖಲಾತಿ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 173 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇವರನ್ನು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ ಭೂದಾಖಲೆ ಸಿಗದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಕೋರ್ಟ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವವರೆಗೂ ಈ ಧರಣಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್ ಪ್ರತಿಭಟನನಿರತರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಬಿ.ಚಂದ್ರು, ಪಿ.ಜೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಗ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಂ.ಎನ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ರಘು, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ನೇರಳೂರು, ಭೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಎಲಿಯೂರು, ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕನ್ನಮಂಗಲದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಮ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>