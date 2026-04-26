₹10.63 ಕೋಟಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹1ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17,805 ರೈತರಿಗೆ ₹10.63 ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಮೂಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 14 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>2025ರ ಏ.1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾ.31ರವರೆಗಿನ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಕೊಪ್ಪ ಎಂಪಿಸಿಎಸ್ಗೆ ₹26.66 ಲಕ್ಷ, ಸೋಗಾಲಕ್ಕೆ ₹26.46 ಲಕ್ಷ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ ₹23.79 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಡ್ಲೂರಿನ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (1.02 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್) ಹಾಗೂ ಸಂಕಲಗೆರೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ರಾಜು (1.01 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್) ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 173 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹15,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಲಾಭದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>