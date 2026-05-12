ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಯಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಸ್ಪಂದನೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರೋಟದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಭಾವಗಳಿಂದ ಆದರಿಸಿ, ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯರು ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಏಳಿಗೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ದೇಶ ತಾನಾಗೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಾಮನಗರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗೌಡಗೆರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗುರೂಜಿ, ಬಿಎಂಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಂದನ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಜಯಮುತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಹುಲುವಾಡಿ ದೇವರಾಜು, ಎಲೇಕೇರಿ ರವೀಶ್, ಟಿ.ಕೆ. ಯೋಗೇಶ್, ಕರಣ್ ಆನಂದ್, ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರಮೋದ್, ರಾಂಪುರ ಮಲುವೇಗೌಡ, ಶಿವಮಾದು, ಪಿ.ಡಿ.ರಾಜು, ರಾಂಪುರ ಧರಣೀಶ್, ಕೋಕಿಲಾ ರಾಣಿ, ರಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>