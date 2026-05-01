SSLC Results | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು: ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟಿತ ಶ್ರಮ

‘ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು’
‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ, ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ ಈಡೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲವು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.