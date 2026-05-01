SSLC Results | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು: ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟಿತ ಶ್ರಮ

ಎಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:46 IST
Last Updated : 1 ಮೇ 2026, 5:59 IST
ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ: ಬಿಇಒ
‘ಚನ್ನಪಟ್ಟಣವು ಈ ಸಲ ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ, ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಡಿಡಿಪಿಐ ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಾರಣ. ಇಡೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು’ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
‘ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು’
‘ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ, ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ ಈಡೇರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲವು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗಿರೀಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
