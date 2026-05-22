ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಲ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ26ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಟಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕಾನಿಕ್, ವೆಲ್ಡರ್ ಟರ್ನರ್, ಎಂಎಂವಿ, ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೇಕರ್, ಎಂಇವಿ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನಿಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಐಟಿಐ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅರ್ಹ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಐಟಿಐ ತರಬೇತುದಾರರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9902640265 ಅಥವಾ 9538638666 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>