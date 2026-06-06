ಶನಿವಾರ, 6 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

2 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗುರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Karnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT