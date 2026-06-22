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ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ.: ಅನಧಿಕೃತ ಪಿಜಿ ಹಾವಳಿ!

ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಗೋವಿಂದರಾಜು.ವಿ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:44 IST
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ಅನಧಿಕೃತ ಪಿಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
‘ನಾನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’.
ಮಹೇಶ್ ಪಿಡಿಒ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
‘ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಪಿಜಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’.
ನಾಗರಾಜು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
Ramanagara

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