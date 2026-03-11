ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಚ್ಪಿ ಅನಿಲ ಗೋಡೌನ್ ರಾಮನಗರ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಪಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ – ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಚ್ಪಿ ಅನಿಲ ಗೋಡೌನ್ ರಾಮನಗರ
ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ – ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಮನಗರ
ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ – ಸುಧೀಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಉಡುಪಿ ವೈಭವ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮನಗರ