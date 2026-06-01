ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲೇ ‘ಸಿ.ಎಂ’ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು..

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಎದುರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಈಗಲೇ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಎಂದು ಗೇಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಶಿವು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವು, ಸಿ.ಎಂ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ...'

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಆದ ಕನಕಪುರದ ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪರಮೇಶ್ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು: ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ೆ ಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಆಟ–ಸುತ್ತಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಜತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಖಡಕ್. ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸ್ವಭಾವ. ಮಾತು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲಗಾರ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲೇಜು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾದ. ತನ್ನ ಕನಸು ಸಾಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುನಿಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಪ್ರಭಾವ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಹಲವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ, ಅರಳಾಳು ಪಟೇಲರು, ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸು, ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರಂತಹವರು ಮುನಿಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತ್ತು.

ಸೋಲಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತನೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 2004ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಿಗ

'ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳಗಾಳುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿವೆ. ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಮರಕೋತಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಂತಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವೇ ಇಂದು ಆತನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ