ಡಿಕೆಶಿ ಸಿ.ಎಂ ಆಗಲೆಂದು ಹರಕೆ: ‌3 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಡ್ಡ–ಕೂದಲು ತೆಗೆಸದ ಅಭಿಮಾನಿ

'ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಹೇಬರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಬಡವನ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದಿನ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಾವೂ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದ' ಎಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.