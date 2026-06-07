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ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸೇಬಿನ ಹಾರದ ಸ್ವಾಗತ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:41 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:41 IST
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