‘ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದೆವು...’

<p>ರಾಮನಗರ: ‘1985ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾತನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಶಿವು ಇಬ್ಬರೂ ಸೋತೆವು. ನಂತರದ 1989ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಶಿವು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ನಾಯಕ. ಅವರ ಆ ಗುಣವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆವರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ’– ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿ ರಾಮನಗರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಡಿಕೆಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಡನಾಟವನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ‘ಶಿವು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಯೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಾನು, ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವು ಸಿ.ಎಂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೀಗ ನಿಜವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನಡುವೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಸಿ.ಎಂ ಹುದ್ದೆ ಶಿವು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು. ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೊಡುಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಿದರು: ‘1968ರಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಸಲ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, 2017ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸಿದಾಗ, ಶಿವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲು ಶಿವು ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನಾನಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶಿವು ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟು ಎಂದರು. ಅವರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜು ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು’ ಎಂದು ನೆನೆದರು.</p>.<p>‘ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ವಿಡಿಎಸ್ (ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಟಿ.ಸಿ.ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-14-2121259517</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>