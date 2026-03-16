ವಿಷಕಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು: ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್

'ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಿದೆ. ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನಾವಾಗಿಯೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಐ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲ್ಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗುರು ಸಮರ್ಪಣಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಗರೀಕರಣದ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಇರುವ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಗರ ಜೀವನದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವದ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಆಲ್ಕುಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿವೃತ್ತ ಎಇಇ ಪದ್ಮನಾಭ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಿಆರ್ಒ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ.ವಿಜಯದೇವ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್.ದಿಲೀಪ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾತನೂರು ನಾಗರಾಜು, ಮುತ್ತುರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಏಳಗಳ್ಳಿ ರವಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಬಸವರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಶಿವಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಲ್ಕುಳಿ ಸುರೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಿಗೌಡ, ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಅಪ್ರೋಜ್, ನಾಜೀರ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ಆಲ್ಕುಳಿ, ಐಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಗರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಿಆರ್ಒ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 150