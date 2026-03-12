ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆನೆ

ಮಾವಿನತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ; ಕಾವಲುಗಾರನ ಗುಡಿಸಲು ಧ್ವಂಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:12 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:12 IST
ಕಾಡಾನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಡವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಸಿಎಫ್ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು
