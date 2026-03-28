ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡ್ಡಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: 'ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಅವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಬಡಮಕ್ಕಳ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಎಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಅವರಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ, ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳದೇ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದರೆ ಬಂಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮನವಿಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.