ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ: ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗಜಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಗಜ ಗೌರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಸಂಪನ್ನ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:28 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:28 IST
ಆನೆ ಮೇಲೆ ಗಜ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ
Ramanagara

