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ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲ

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ದೌಡು
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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RamanagaraFarmers protestbidadi

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