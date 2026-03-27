ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ: ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಹಲಗೂರು: ಸಮೀಪದ ಚಿಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರಜತ ಕಲಶ, ಮುಖವಾಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ, ಮಾತೃಕಾ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಕಲಶಾರ್ಚನೆ, ಅಗ್ನಿಮುಖ, ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹಾಧಿ ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ, ಪರಿವಾರ, ದೇವತಾ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವರ ಹೋಮ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೋಮ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲಂಕಾರ, ಜಯಾದಿ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕಲಾಶಾಭಿಷೇಕ ಆಲಂಕಾರ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಲಗೂರು, ಚಿಲ್ಲಾಪುರ, ಒದುಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-40-979196949</p>