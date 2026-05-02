ನಗದು, ಒಡವೆ ಕಳವು

ಹಲಗೂರು: ಧನಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಒಡೆದು ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಷಾ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿ ನಿಂದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಹಲಗೂರು ಸಿಐ ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಲೋಕೇಶ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>