ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಲಿ

<p>ಹಲಗೂರು: ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲು ಬಸವವಣ್ಣನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ‘ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಠ, ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಬೃಹತ್ ರಾಜ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಬಸವ ಮಹಾದ್ವಾರ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೂ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಚನ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದರೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ , ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧರ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರು, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದು, ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ವಿಘಟನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜಿಸು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಷಡಕ್ಷರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಭವನ, ಷಡಕ್ಷರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ರಾಜ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗವಿಮಠದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು, ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಲ್ಪಮುತ್ತು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಷಡಕ್ಷರಿಗವಿಮಠ’ ಎಂಬ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುದೇರು ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಶಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮರಳೆಗವಿ ಮಠದ ಶಿವರುದ್ರಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಅನ್ನದಾನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ನವೀನ್, ಸಿದ್ದಾಚಾರಿ, ಮಹೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-40-2062986331</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>