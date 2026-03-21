ಹಲಗೂರು: ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ

ಹಲಗೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೆರೆದರು.

ಕುಬಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಫೀಜ್ ಉಲ್ಲಾ ಉರ್ಫ್ ವಂದ್ರಿ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಫ್ತಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

'ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವೂ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಸಹ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಳವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದ್ರುಲ್ಲಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಮೀಲ್ ಪಾಷಾ, ಹಫೀಜ್ ಉಲ್ಲಾ ಉರ್ಫ್ ವಂದ್ರಿ ಬಾಬು, ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್, ಫಹೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಷಾ, ಅಕ್ಬರ್, ಪರ್ಮಾನ್ ಪಾಷಾ, ಸಿಬ್ಗತ್ ಉಲ್ಲಾ, ಮುನಾವರ್ ಪಾಷಾ, ಅಬ್ಬು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ