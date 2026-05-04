ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಪರ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಯಿ ಬಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಂದೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳವಾಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಅವರು ನಾಯಕ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ಮನೆ ಮನ ತಲುಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬೇಕು. ಮದ್ಯದ ದಾಸರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರಳವಾಡಿ ಮಂಜು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ಕೋಟೆ ಕುಮಾರ್, ಅಗರ ಕುಮಾರ್, ಗುಳಟ್ಟಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಯಲಚವಾಡಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಅನ್ನದಾನಯ್ಯ, ಲಿಂಗನಾಪುರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ, ಎಳೆಮೂಗಣ್ಣ, ವಸಂತ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೂರಿ, ಆನಂದ್,ದೇವರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>