ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗೆ ದುಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: 'ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಎಂದು ಧಮ್ಮ ದೀವಿಗೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಪಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಟೆ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಪುರಾಣವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಬ್ಬೆದೊಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಗಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೋಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಲ್ಬಾಳು, ಮರಳವಾಡಿ ಮಂಜು, ರುದ್ರೇಶ್, ಆಂಜನಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್, ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಪ್ರತಾಪ್, ಉದಯತ್, ರಾಜೇಶ್, ಗೋಣಿ ಶಶಿಕಿರಣ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಮುಬಾರಕ್, ಮುಜ್ಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>