ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ | ಕೆರೆ ಅಂಗಳವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ನೂತನ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಷಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯಾವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಾಗುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 2012ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರೋಗಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾವುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು, ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಲು ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

500 ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಏಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

2023, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕೆಲ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್