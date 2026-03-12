ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ತರಾತುರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತರಾತುರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು?. ಮೊದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಬರಿದಾದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗೀ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ, ವಕೀಲ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏಕಾಏಕೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ನಾವೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ 8-10ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ 8-10 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ದೇವರಾಜು, ಸಮಿತಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಎಚ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ , ನಂದೀಶ್ ಭೀಮಸಂದ್ರ , ಗಿರೀಶ್, ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>