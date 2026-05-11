ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ| 38 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಊರಹಬ್ಬ: ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಬೀದಿಗಳು

<p>ಬಿಡದಿ: ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗಳೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇ 8ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 11ರಂದು ಮಾಸ್ತಮ್ಮನಿಗೆ ಎಳವಾರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.12 ರಂದು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಸ್ತಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮಾರಮ್ಮ ಎಳವಾರ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ.</p>.<p>13 ರಂದು ಹೂವಿನ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ, 14ಕ್ಕೆ ಕುರುಚ್ಚು ಮೆರವಣಿಗೆ, 15ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಊರಹಬ್ಬ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ವೈಮನಸ್ಸು ಮರೆತು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಊರಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಶಕಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಟಿಕೆ, ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-14-668287733</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>