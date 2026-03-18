ಇಂದಿನಿಂದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 3766 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ</strong>: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾ.18ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 02ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:15ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:45ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 3766 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೇಂದ್ರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ನಂದಗುಡಿ, ಶಿವನಾಪುರ, ತಾವರೇಕೆರೆ, ಕಲ್ಕುಂಟೆ, ದೇವಲಾಪುರ ಇತರೆಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಂಗಳವಾರ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಸಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ, ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>