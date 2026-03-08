ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಬಿಸಿಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ಆರಂಭವಾಗಿ ಐದು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ.<br>ಯುಗಾದಿಗೂ ವಾರ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ, ರಥೋತ್ಸವ, ಸಿಡಿ, ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಹೆಬ್ಬಾರೆ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ದೇವರ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದವರು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಸತ್ತಿಗೆಯಮ್ಮ ದೇವತೆಗೂ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ನಂಟಿದೆ. ಹಿರಿಸತ್ತಿಗೆಯಮ್ಮ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದ ದಿನ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಕೊಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಂಡ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕರಾದ ಜನಾರ್ಧನಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಂತರಾಜು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಯಳವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡಾಪುರ, ಹುಚ್ಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದು, ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಡಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿಡಿರಣ್ಣ ಸಿಡಿಯಾಡುವಾಗ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ನೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬುಧವಾರ ವಸಂತೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಮುತ್ತಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಗುರುವಾರ ದೇವರನ್ನು ಕರಗದ ಮನೆಗೆ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>